Rendiconto 2026 conti in equilibrio equità fiscale e recupero dell' evasione

Nel rendiconto del 2026 si evidenzia la volontà di mantenere i conti pubblici in equilibrio attraverso un’attenta gestione della spesa e un’azione mirata contro l’evasione fiscale. La lotta all’evasione rappresenta uno degli obiettivi principali, con l’obiettivo di recuperare risorse e garantire un sistema fiscale più equo. La strategia si concentra anche sul rafforzamento delle entrate, mantenendo l’attenzione sulla qualità della spesa pubblica.

Lotta all’evasione e recupero delle entrate, con l’equità fiscale come principio; conti in equilibrio e qualità della spesa. Sono i concetti alla base del Rendiconto 2025, approvato a maggioranza (19 a favore, 4 contrari) dal Consiglio comunale di Latina.Secondo l’assessore al Bilancio, Antonina.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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