Stefano Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale | contestata maxi evasione da 20 milioni

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, deve affrontare un processo a Roma per aver nascosto circa 20 milioni di euro alle autorità fiscali. La causa è un’indagine che ha portato alla scoperta di una vasta operazione di evasione. Nei mesi scorsi, i finanzieri hanno sequestrato documenti e registrazioni che dimostrano come l’imprenditore abbia evaso imposte per anni.

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è stato rinviato a giudizio a Roma con l'accusa di evasione fiscale. Secondo quanto contestato dalla procura, in qualità di amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano, non avrebbe versato imposte per circa 20 milioni di euro. La somma, stando alle ricostruzioni degli inquirenti, si riferisce al periodo compreso tra il 2018 e il 2022. Rinvio a giudizio per evasione fiscale: contestati 20 milioni Oltre a Bandecchi, andranno a processo anche altre tre persone che hanno ricoperto ruoli di responsabilità all'interno della società. Il procedimento inizierà il prossimo 4 giugno davanti al tribunale monocratico di Roma.