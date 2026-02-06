Recupero fiscale supera i 1,7 milioni di euro grazie alla lotta all’evasione nel 2025
Nel 2025, il Comune di San Vincenzo ha fatto un passo importante contro l’evasione fiscale. Grazie a controlli più severi e a un’attenta attività di recupero, sono stati recuperati oltre 1,7 milioni di euro. È il risultato di un impegno concreto per far rispettare le regole e recuperare risorse per la comunità.
Nel 2025, il Comune di San Vincenzo ha raggiunto un record nella lotta all’evasione fiscale, con un recupero di oltre 1,7 milioni di euro. Sono i numeri che parlano chiaro: un bilancio del tribunale comunale, in crescita costante e una strategia di controllo che si è dimostrata efficace, soprattutto negli ultimi anni. A farlo è stata l’attività degli uffici di riscossione, che hanno emesso 3.261 solleciti bonari e 2.915 avvisi di accertamento tra il 2023 e il 2025. Questo è il frutto di una politica di controllo e di verifiche, condotta in modo sistematico e mirato. Le cifre sono state registrate in un momento in cui le istituzioni locali cercavano di garantire la solidità del bilancio pubblico, con particolare attenzione a una tassazione equa, in cui le persone oneste e le aziende rispettose delle norme vengono protette.🔗 Leggi su Ameve.eu
San Vincenzo, lotta all'evasione fiscale: recupero record da 1,7 milioni di euro nel 2025
Il Comune di San Vincenzo ha recuperato 1,7 milioni di euro di tasse non pagate nel 2025.
