Un fioraio ha ottenuto la restituzione di centomila euro dal condominio in seguito a una controversia riguardante un affitto nullo. L’attività si svolgeva sotto i portici di piazza della Repubblica, a Firenze, senza che fosse stato concordato un canone di locazione. La vicenda si è conclusa con una sentenza che ordina al condominio di restituire la somma al titolare dell’attività.

Firenze, 15 aprile 2026 – Centomila euro di affitto per lavorare sotto i portici di piazza della Repubblica. Ma quei soldi non dovevano essere pagati. Il tribunale di Firenze ha dichiarato nullo quel contratto e ha condannato il condominio a restituirli al commerciante. È una vicenda che ruota attorno a uno spazio nel cuore del centro storico, concesso per l’installazione di un chiosco a uso commerciale adibito alla vendita di fiori. https:www.lanazione.itcosa-farepremi-ristorazione-hujd2kj7 Cosa è accaduto. Per più di 10 anni è stato versato un canone di 1200 al mese al condominio proprietario dello spazio sotto i portici, mentre l’occupazione dell’area era allo stesso tempo regolata da una concessione del Comune per la quale il commerciante (difeso dagli avvocati Andrea Benvenuti e Giovanni Gambino) versava circa 3mila euro l’anno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiosco sotto i portici, affitto nullo. Il condominio deve restituire centomila euro al fioraio

Guadagna 400 euro in pochi giorni da disoccupata, ma non poteva: perché ora deve restituire 10 mila euro di NaspiHa lavorato solo pochi giorni, guadagnando meno di 400 euro, ma ora dovrà restituire oltre 10.

L'Eredità, Cristiano vince 90mila euro? Bufera e accusa pesantissima: "Deve restituire il denaro"Oggi, sabato 11 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni.