Fiume di soldi nelle serate con le escort nei locali milanesi | oltre 190mila euro solo dai calciatori di serie A

Le indagini della Procura di Milano e della Guardia di Finanza riguardano un giro di denaro legato alle serate con escort nei locali della movida milanese. Secondo le ricostruzioni, sono stati contabilizzati oltre 190 mila euro provenienti da calciatori di serie A. Le autorità stanno analizzando i flussi di denaro e le transazioni finanziarie associate a queste attività. Nessuna ulteriore informazione sui soggetti coinvolti è stata resa nota.

La Procura di Milano e la Guardia di Finanza stanno ricostruendo il giro d'affari dietro al presunto traffico di escort nei locali della movida milanese. Secondo gli accertamenti, l'agenzia Ma.De a capo dell'organizzazione, avrebbe incassato 200mila euro solo dai calciatori di serie A.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Langosteria, Coraje e Pineta: i locali milanesi dove 70 calciatori avrebbero speso 190mila euro per feste con escortIn meno di due anni, 70 calciatori avrebbero speso quasi 190mila euro per serate con escort e droga del palloncino organizzate da Ma. Escort nei locali della movida milanese, alle serate anche "settanta calciatori di Serie A"Emergono ulteriori dettagli nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano che vede al centro dell'attività investigativa una società attiva... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il fiume, il mare e Beppe Sala nel guado; Niscemi, indagati 4 governatori. Un fiume di denaro mai usato; D'Annunzio un idealista tradito che cedette al potere, nelle sale il film che racconta 'L'impresa di Fiume' (VIDEO); LA DESTRA DI GASPARRI PER GLI ESULI DI FIUME, VENEZIA GIULIA E DALMAZIA. Fiume di soldi nelle serate con le escort nei locali milanesi: oltre 190mila euro solo dai calciatori di serie ALa Procura di Milano e la Guardia di Finanza stanno ricostruendo il giro d'affari dietro al presunto traffico di escort nei locali della movida milanese ... fanpage.it Blitz nell’ex convento, un arresto: È il referente toscano di Hamas. Fiume di soldi per il terrorismoUn blitz nel cuore dell’Oltrarno. Agenti della digos e guardia di finanza (Gico), travisati con passamontagna per tutelare la propria identità, all’alba di ieri mattina hanno fatto irruzione in una ... lanazione.it UN FIUME DI LIBRI TORNA DOMENICA! Domenica 26 aprile, il Lungo Mincio di Goito si trasforma ancora in un mondo di storie, creatività e cultura. Una giornata intera dedicata ai libri e a chi li ama: letture animate per i più piccoli con i lettori volontari "Mam - facebook.com facebook Così l’acqua di scarico nel deserto è diventata un fiume di oltre 100 km che alimenta alberi, pesci e un rigoglioso ecosistema x.com