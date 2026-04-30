Regione Campania | i nuovi provvedimenti della Giunta al via intanto il nuovo portale

Oggi pomeriggio, la Giunta regionale della Campania si è riunita a Palazzo Santa Lucia per approvare diversi provvedimenti. Tra le decisioni prese, è stato annunciato l’avvio di un nuovo portale online. In ambito sanitario, sono stati disposti l’apertura di tre nuovi Ospedali di Comunità, rinnovati e dotati di attrezzature tecnologiche, e l’attivazione di 17 Case della salute.

Si è riunita oggi pomeriggio a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania. Approvati diversi punti: in particolare, in materia di Sanità-PNRR, disposta l'entrata in funzione di altri 3 Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche e di 17 Case.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Regione Campania, i provvedimenti approvati dalla GiuntaQuesto pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. Regione Campania: dalla formazione alla sanità, fino ai trasporti e al verde pubblico, i provvedimenti approvati dalla GiuntaSi è riunita la Giunta regionale della Campania, oggi pomeriggio: approvati, infatti, diversi provvedimenti per il diritto allo studio, la formazione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trasporti, la Giunta regionale approva la delibera di indirizzo per il rilancio di EAV; Regione Campania, via libera della Giunta al Piano Sociale 2024-2026. Nuove misure su sanità e welfare; Roberto Fico nomina la coordinatrice particolare della sua segreteria in Regione Campania; Giunta regionale della Campania: i punti approvati, via libera alla delibera di indirizzo per il rilancio di EAV. Campania, via libera a nuovi ospedali di Comunità e Case di ComunitàLa giunta regionale della Campania ha dato il via libera all'entrata in funzione di altri tre ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche e di 17 Case della Com ... ansa.it Regione Campania, da oggi online nuovo portale istituzionaleE' da oggi online il nuovo portale istituzionale della Regione Campania. Il progetto costituisce una tappa fondamentale nel percorso di trasformazione digitale dell'ente con l'obiettivo di semplific ... ansa.it Da oggi è online il nuovo portale della Regione Campania. Uno strumento pensato per rendere più semplice e immediato il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con dedizione e passione per arrivare ad u - facebook.com facebook