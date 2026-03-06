Regione Campania i provvedimenti approvati dalla Giunta

Questo pomeriggio la Giunta regionale della Campania si è riunita a Palazzo Santa Lucia. Tra i provvedimenti approvati c’è il ritiro, in autotutela, della procedura di selezione del socio privato per la GRIC S.

Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. Tra i provvedimenti esaminati e approvati figura il ritiro, in autotutela, della procedura per la selezione del socio privato della GRIC S.p.A., il costituendo soggetto gestore del sistema acquedottistico della Grande adduzione primaria di interesse regionale. L’aggiudicatario, sempre in base alla procedura ritirata, avrebbe dovuto gestire specifici compiti operativi connessi al sistema della grande adduzione primaria. Sulla procedura di gara è in corso un giudizio presso il TAR Campania che ha disposto la sospensione dell'efficacia. La trattazione del merito del ricorso è fissata per il giorno 11 marzo 2026. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

