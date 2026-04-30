La Giunta regionale ha approvato la prima variazione di bilancio dopo una riunione che ha coinvolto vari assessori. La modifica prevede uno stanziamento di 73 milioni di euro destinati ai forestali. Il presidente della regione ha espresso gratitudine nei confronti dell'intera Giunta per aver approvato questa misura. La comunicazione ufficiale è stata diffusa tramite un comunicato stampa.

“Si tratta di un atto fondamentale – dichiara Mastella – che consente di garantire continuità agli interventi di tutela ambientale e, soprattutto, di procedere al pagamento degli stipendi degli operai forestali impegnati presso gli enti delegati, le Comunità montane e le Province. Parliamo di lavoratori che rappresentano un presidio essenziale per il territorio, impegnati quotidianamente nella prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi”. “Ringrazio il Presidente Fico e l’Assessore Serluca – prosegue Mastella – per il lavoro svolto in sinergia con gli uffici regionali e con l’Autorità di Gestione, che ha permesso di definire in tempi rapidi il percorso amministrativo e finanziario necessario.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Regione, 73 milioni per forestali: Mastella ringrazia la Giunta

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