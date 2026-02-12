Il conto salatissimo della politica | quanto costano ai cittadini Mastella e la sua Giunta?

Il conto da pagare per i cittadini si fa sempre più salato. Nel 2026, si scopre quanto ci costano le indennità e i gettoni di presenza di Mastella e della sua Giunta comunale. Si tratta di cifre che aumentano di anno in anno, e ora si fa chiarezza su quanto davvero pesa sulle casse pubbliche. La questione riguarda amministratori e consiglieri, che continuano a ricevere compensi anche quando le casse sono già in difficoltà.

Tempo di lettura: 3 minuti Quanto costa, nel 2026, la macchina delle indennità e dei gettoni per amministratori e consiglieri comunali. I numeri, nero su bianco, parlano di oltre un milione di euro. Per la precisione 1.073.358,32 euro. Euro più, euro meno. Bruscolini, certo. Ma quando si parla di bilanci, anche le virgole hanno dignità. Partiamo dalle indennità. Il Sindaco percepisce 3.860,42 euro al mese per 12 mesi. (con nota prot. n. 6927 del 20 gennaio 2026 in cui viene indicata la volontà di percepire un massimo annuo di 46.325,00 euro ). Il Vice Sindaco sale a 7.245,00 euro al mese. Totale annuo: 86. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

L’impatto della politica sul bilancio locale si manifesta attraverso vari costi, tra cui indennità, spese di giunta, Consiglio e Quartieri.

In Italia, i redditi di sindaco, giunta e consiglieri sono pubblicamente accessibili grazie all’obbligo di legge di rendicontare dichiarazioni patrimoniali e fiscali.

