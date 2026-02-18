sarah jessica parker verde speranza come il messaggio sul suo abito

Sarah Jessica Parker ha scelto di indossare un abito verde con una scritta ricamata che dice: «No alle scorciatoie facili». La star ha voluto così trasmettere un messaggio di determinazione e impegno, scegliendo un vestito che richiama il colore della speranza. La frase, ripetuta più volte sull’abito, mira a spronare chi la osserva a non cercare scorciatoie nella vita. L’attrice ha partecipato a un evento benefico, attirando l’attenzione anche sulla sua scelta di stile e significato.

Questa volta la Carrie Bradshaw di Sex and the City decide di superarsi per il suo debutto alla sentitissima festività brasiliana, sfoggiando - per una collaborazione con Tanqueray - un voluminoso abito verde, talmente maxi che sarebbe stato in grado di far innamorare persino il suo alter ego newyorkese. Eccola, dunque, in posa mentre sfoggia il suo abito color smeraldo realizzato dalla designer locale Isabela Capeto e ribattezzato The No's Dress: scollatura a V, vita strettissima, maniche a sbuffo e volant che impreziosiscono la gonna.

