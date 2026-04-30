Mercoledì, durante una visita a New York, la regina Camilla si è recata presso la Biblioteca pubblica della città. Durante l'evento, ha dichiarato che i libri sono i migliori amici. La visita è stata parte del suo programma mentre si trovava in città. La regina ha passato del tempo tra gli scaffali, incontrando alcuni lettori e partecipando a un breve discorso. La sua presenza ha attirato l'attenzione di visitatori e stampa locale.

Mercoledì la regina Camilla ha visitato la Biblioteca pubblica di New York, tra le sue tappe in città. “I primi americani che ho conosciuto e amato sono stati i personaggi che ho incontrato nei miei preziosi romanzi d’infanzia, ‘Piccole donne’, ‘Cosa ha fatto Katy’, ‘La tela di Carlotta’. Sapevo già allora che i libri sono i migliori amici che puoi avere nei momenti belli e in quelli brutti”, ha detto la sovrana che è stata anche vista chiacchierare con l’attrice Sarah Jessica Parker. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La regina Camilla alla biblioteca di New York: "I libri sono i migliori amici"

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