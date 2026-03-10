Ieri è stata inaugurata la nuova sede dell’ITS Move Academy a Limbiate, un centro dedicato alla formazione nelle aree della logistica, dei trasporti e della mobilità sostenibile. Alla cerimonia ha partecipato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha tagliato il nastro. L’istituto si propone di offrire formazione professionale nelle professioni del presente e del futuro.

Logistica, trasporti, mobilità sostenibile e tante altre professioni del presente e del futuro si impareranno a Limbiate nella nuova sede dell’ ITS Move Academy, inaugurata ieri dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La nuova sede, realizzata in via Monte Bianco 133, nel quartiere di Mombello e a ridosso della Saronno-Monza, è frutto del recupero di uffici Acli dismessi da tempo e della sinergia tra Fondazione Enaip Lombardia, punto di riferimento regionale per la formazione professionale e Fondazione ITS Move Academy. "La sede di Limbiate rappresenta una sfida ambiziosa e una concreta opportunità per i giovani e per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taglio del nastro all’Its Move. Nasce l’accademia della logistica e della mobilità sostenibile

Articoli correlati

Il ministro Valditara a Limbiate inaugura sede dell’Its Move Academy: formazione professionale in logistica e mobilitàAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Taglio del nastro all'Its Move Nasce...

Temi più discussi: Taglio del nastro per il rinnovato campo da calcio Colletta; Taglio del nastro all’Iti Da Vinci di Borgomanero dopo i lavori da oltre 2 milioni; Borgomanero, ultimati i lavori all'Iti: taglio del nastro alla sede di via Don Minzoni; Taglio del nastro per la nuova Casa di comunità.

TAGLIO DEL NASTRO ALLA FIERA AGRICOLA (TRA MOZZARELLE, CAVALLI E PASSERELLE)Mozzarella, zootecnia e passerella politica. A San Marco Evangelista (Caserta) è stata inaugurata la 19ª edizione della Fiera della Bufala, con il ... casertakeste.it

Capaccio Paestum, Paolino si esalta: 32 cantieri attivi e grandi opere pronte al taglio del nastroPaolino fa il report dei lavori pubblici a Capaccio Paestum: ecco lo stato di avanzamento di 32 cantieri, dalle scuole alla rigenerazione urbana dei Borghi ... infocilento.it

L’associazione guidata da Pio Sangiovanni denuncia il taglio del bonus dopo l’estensione ai supplenti: «Penalizzata l’intera categoria» - facebook.com facebook

In diretta su RTL 102.5 il taglio del nastro del Villaggio dedicato alle radio LIVE link in BIO #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com