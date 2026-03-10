Taglio del nastro all’Its Move Nasce l’accademia della logistica e della mobilità sostenibile

Da ilgiorno.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri è stata inaugurata la nuova sede dell’ITS Move Academy a Limbiate, un centro dedicato alla formazione nelle aree della logistica, dei trasporti e della mobilità sostenibile. Alla cerimonia ha partecipato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha tagliato il nastro. L’istituto si propone di offrire formazione professionale nelle professioni del presente e del futuro.

Logistica, trasporti, mobilità sostenibile e tante altre professioni del presente e del futuro si impareranno a Limbiate nella nuova sede dell’ ITS Move Academy, inaugurata ieri dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La nuova sede, realizzata in via Monte Bianco 133, nel quartiere di Mombello e a ridosso della Saronno-Monza, è frutto del recupero di uffici Acli dismessi da tempo e della sinergia tra Fondazione Enaip Lombardia, punto di riferimento regionale per la formazione professionale e Fondazione ITS Move Academy. "La sede di Limbiate rappresenta una sfida ambiziosa e una concreta opportunità per i giovani e per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

taglio del nastro all8217its move nasce l8217accademia della logistica e della mobilit224 sostenibile
© Ilgiorno.it - Taglio del nastro all’Its Move. Nasce l’accademia della logistica e della mobilità sostenibile

Articoli correlati

Il ministro Valditara a Limbiate inaugura sede dell’Its Move Academy: formazione professionale in logistica e mobilitàAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Taglio del nastro all'Its Move Nasce...

Temi più discussi: Taglio del nastro per il rinnovato campo da calcio Colletta; Taglio del nastro all’Iti Da Vinci di Borgomanero dopo i lavori da oltre 2 milioni; Borgomanero, ultimati i lavori all'Iti: taglio del nastro alla sede di via Don Minzoni; Taglio del nastro per la nuova Casa di comunità.

taglio del taglio del nastro allTAGLIO DEL NASTRO ALLA FIERA AGRICOLA (TRA MOZZARELLE, CAVALLI E PASSERELLE)Mozzarella, zootecnia e passerella politica. A San Marco Evangelista (Caserta) è stata inaugurata la 19ª edizione della Fiera della Bufala, con il ... casertakeste.it

taglio del taglio del nastro allCapaccio Paestum, Paolino si esalta: 32 cantieri attivi e grandi opere pronte al taglio del nastroPaolino fa il report dei lavori pubblici a Capaccio Paestum: ecco lo stato di avanzamento di 32 cantieri, dalle scuole alla rigenerazione urbana dei Borghi ... infocilento.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.