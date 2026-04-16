Matese al via il progetto Mobility Lab per la mobilità sostenibile

Nel territorio del Matese è stato avviato il progetto “Mobility Lab”, dedicato alla promozione della mobilità sostenibile. L'iniziativa prevede l'implementazione di nuove strategie e strumenti per migliorare gli spostamenti nella zona. La fase di avvio include attività di pianificazione e l'installazione di dispositivi dedicati alla gestione del traffico e alla riduzione dell'inquinamento. La progettualità coinvolge enti locali e soggetti privati del territorio.

Il Matese si prepara a cambiare passo. Anzi, a cambiare “mezzo”. Al via l’intervento progettuale “Matese Mobility Lab: mobilità sostenibile”, un’iniziativa ambiziosa che punta a trasformare l’area montana in un modello di sostenibilità e innovazione per la mobilità dolce. Coordinato dalla Comunità Montana Zona del Matese, soggetto attuatore della Green Community “Matese Green & Smart: Innovazione, Partecipazione e Sostenibilità”, finanziata dall’Unione Europea attraverso i fondi PNRR (Missione 2 C1 – Investimento 3.2 – Green Communities), il progetto non è solo un piano teorico, ma un vero e proprio “laboratorio a cielo aperto” che coinvolgerà comuni, scuole, cittadini e imprese turistiche.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Matese, al via il progetto “Mobility Lab” per la mobilità sostenibile Notizie correlate Leggi anche: "Matese Mobility Lab", il progetto per un nuovo modello sostenibile Mobilità sostenibile nei percorsi casa–scuola, il Comune aderisce al progetto 'Piccoli passi che fanno strada'Il Comune di Cesenatico aderisce al progetto ‘Piccoli passi che fanno strada’ sulla mobilità sostenibile nei percorsi casa–scuola promosso dalla rete...