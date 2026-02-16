Reggio Calabria punta sull’ambiente | evento con Arcivescovo e Sindaco per un futuro sostenibile

L’Arcivescovo e il Sindaco di Reggio Calabria hanno organizzato un incontro presso l’Istituto Maria Ausiliatrice, spinti dalla volontà di proteggere il territorio. Durante l’evento, hanno presentato progetti concreti per migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’inquinamento, coinvolgendo studenti e cittadini.

Reggio Calabria si mobilita per l'ambiente: un evento all'Istituto Maria Ausiliatrice per un futuro sostenibile. Reggio Calabria si prepara a un importante evento di sensibilizzazione ambientale che si terrà venerdì 20 febbraio presso l'Istituto Maria Ausiliatrice. L'iniziativa, intitolata "Reggio Calabria respira con noi: difendiamo insieme la sua bellezza, un gesto alla volta", mira a promuovere una cultura della responsabilità condivisa e a stimolare un confronto costruttivo tra cittadini, istituzioni e associazioni per la tutela del territorio. L'evento si propone di trasformare la consapevolezza in azioni concrete per migliorare la qualità della vita e preservare le bellezze naturali della città.