Reggio Calabria caos rifiuti | i camion passano ma non svuotano

A Reggio Calabria, i camion della raccolta rifiuti transitano in via Ugo Tropea ma non svuotano i cassonetti. La situazione ha generato confusione tra i residenti e i passanti, che si sono trovati di fronte a sacchi pieni e contenitori ancora pieni di immondizia. La mancata operazione di svuotamento si verifica nonostante i mezzi siano presenti nella strada. La questione ha suscitato preoccupazione tra chi vive e lavora nella zona.

? Cosa sapere I mezzi di raccolta passano in via Ugo Tropea a Reggio Calabria senza svuotare i cassonetti.. L'accumulo di rifiuti in zona Santuario di Sant'Antonio persiste da diverse settimane dopo Pasqua.. In via Ugo Tropea a Reggio Calabria, un residente denuncia il rischio sanitario derivante da cumuli di rifiuti che bloccano gli ingressi dei palazzi sin da prima di Pasqua. La situazione nel cuore della città ha raggiunto un livello di inaccettabilità tale da spingere i cittadini a gridare al pericolo per la salute pubblica. In una zona dove la densità abitativa è elevata e il passaggio costante di persone è la norma, la gestione del servizio di igiene urbana sembra essersi interrotta bruscamente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria, caos rifiuti: i camion passano ma non svuotano Notizie correlate Camion dei rifiuti si incendia sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, caos traffico e lunghe codeCamion dei rifiuti a fuoco sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto tra Fisciano e Baronissi, in provincia di Salerno. Leggi anche: Reggio Calabria: Via Marina annegata nei rifiuti a Pasquetta Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rassegna stampa 22-04-2026 edizioni Calabria; GIOIA TAURO: CAOS RIFIUTI | IL VIDEO; Reggio Calabria: dopo la segnalazione di StrettoWeb intervento in corso in via Giulia ma il problema della spazzatura persiste; Elezioni comunali Messina, Russo sul caos firme: clima politico avvelenato, si prendono in giro i cittadini. Reggio Calabria: dopo la segnalazione di StrettoWeb intervento in corso in via Giulia ma il problema della spazzatura persisteNegli ultimi giorni, via Giulia, una delle arterie principali del centro storico di Reggio Calabria, è stata al centro di un acceso dibattito. La denuncia di un cittadino pubblicata su StrettoWeb, ha ... strettoweb.com Reggio Calabria, montagna di spazzatura in via Botteghelle: i bambini crescono e giocano tra i rifiutiUna montagna di rifiuti, e direte voi: non è una novità. No, non lo è. Ma non può nemmeno essere normalità in una città che si definisce Metropolitana, che ambisce a diventare centro del Mediterraneo ... strettoweb.com Il video virale del candidato sindaco di Reggio Calabria (“ma è Cetto!”), i nuovi elenchi di Matteo Salvini, il 25 aprile della famiglia La Russa. Troverete gli ultimi aggiornamenti sui casi Nicole Minetti ed Eitan Bondì, nonché le immagini che meglio raccontano l' - facebook.com facebook