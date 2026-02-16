Camion dei rifiuti si incendia sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria caos traffico e lunghe code

Un camion dei rifiuti ha preso fuoco sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, tra Fisciano e Baronissi, causando lunghe code e disagi al traffico. L’incendio si è verificato questa mattina, obbligando le autorità a bloccare temporaneamente una corsia per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la carreggiata. La colonna di veicoli si è formata rapidamente, rallentando il transito di auto e mezzi pesanti.

Camion dei rifiuti a fuoco sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto tra Fisciano e Baronissi, in provincia di Salerno. Caos traffico.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

