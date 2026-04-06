Il lunedì di Pasquetta a Reggio Calabria si presenta con una scena di degrado lungo Via Marina, dove i rifiuti coprono la strada e il centro città appare abbandonato. La zona, normalmente frequentata da residenti e turisti, si mostra invasa dall’immondizia, creando un’immagine poco curata e trasandata. Nessun intervento immediato sembra essere stato adottato per ripulire l’area, lasciando un segno evidente di trascuratezza.

Reggio Calabria, Via Marina. Il lunedì di Pasquetta 2026 si trasforma in un’immagine degradata visita il centro città. La spiaggia del lungomare è invasa da rifiuti e detriti di vario tipo. Mentre i cittadini passeggiano sotto il sole, lo scenario costiero appare come un obbrobio. Lo sporco è sparso ovunque, rendendo imbarazzante l’accoglienza per i turisti in una zona nevralgica della città. L’inerzia amministrativa dopo le mareggiate. Il problema non nasce oggi. Diversi mesi fa, forti mareggiate hanno trasportato a riva materiali di scarto e immondizia di ogni genere. Da quel momento, l’amministrazione comunale non ha mai attivato interventi di pulizia efficaci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: Via Marina annegata nei rifiuti a Pasquetta

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