Aziende e cittadini in cerca di lavoro a confronto a Torre Annunziata

A Torre Annunziata si è svolto un evento dedicato all'incontro tra aziende del settore e persone in cerca di lavoro. L'iniziativa ha coinvolto diverse imprese, che hanno presentato le proprie opportunità occupazionali. I cittadini interessati hanno avuto modo di incontrare i rappresentanti delle aziende, ricevendo informazioni sulle posizioni aperte e sui requisiti richiesti. L'obiettivo principale è stato favorire il contatto diretto tra domanda e offerta di lavoro.

Tempo di lettura: 2 minuti Promuovere l’incontro tra aziende leader di mercato e cittadini in cerca di occupazione. È il proposito alla base di “Welfare, lavoro e territorio-Le grandi imprese a Torre Annunziata”, l’iniziativa in programma il prossimo 21 maggio nella sede comunale della città vesuviana di via Provinciale Schiti. Promossa in sinergia tra la locale amministrazione comunale e il centro per l’impiego di Pompei e co-organizzata da ambito territoriale N30 e direzione lavoro e formazione professionale della Regione Campania, l’iniziativa vedrà la presenza di venti aziende appositamente individuate e divise per categorie: retail e grande distribuzione, food e beverage, turismo e logistica, servizi sociale ed eccellenze produttive.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aziende e cittadini in cerca di lavoro a confronto a Torre Annunziata Notizie correlate Referendum sulla giustizia, il 9 arzo confronto pubblico a Torre AnnunziataTempo di lettura: 2 minutiA Torre Annunziata si accende il confronto sul referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Referendum sulla giustizia, il 9 marzo confronto pubblico a Torre AnnunziataTempo di lettura: 2 minutiA Torre Annunziata si accende il confronto sul referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Welfare, Lavoro e Territorio: Recruiting Day a Torre Annunziata con le grandi imprese; Welfare, Lavoro e Territorio: a Torre Annunziata il Recruiting Day con i big dell’impresa; Torre Annunziata, recruiting day con le imprese per favorire nuove opportunità di lavoro; Torre Annunziata, Rovigliano celebra la tradizione: successo per la seconda Festa della Carcioffola. Welfare, lavoro e territorio: a Torre Annunziata il recruiting day con 20 grandi aziendeSi terrà giovedì 21 maggio presso la sede comunale di via Provinciale Schiti l’iniziativa Welfare, lavoro e territorio - Le grandi imprese a Torre Annunziata. torresette.news Welfare, Lavoro e Territorio: Recruiting Day a Torre Annunziata con le grandi impreseIl 21 maggio aziende e candidati si incontrano nella sede comunale di via Schiti: prevista una preselezione per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ... ilgazzettinovesuviano.com Tutti i campi rinnovati a Torre Annunziata - facebook.com facebook