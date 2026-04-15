Fiere di Parma | BBQ Expo e Butcher Show chiudono con oltre 26 mila presenze

A Fiere di Parma si sono conclusi gli eventi BBQ Expo e Butcher Show, che hanno attirato complessivamente più di 26 mila visitatori. Le due manifestazioni dedicate alle specialità di carne e alle tecniche di barbecue hanno coinvolto un pubblico numeroso, confermando l'interesse per queste tematiche nel settore. La partecipazione ha superato le aspettative, sottolineando la crescita di interesse verso le fiere di settore.

Grande successo di pubblico per BBQ Expo e Butcher Show a Fiere di Parma, che hanno registrato oltre 26 mila presenze. Il doppio appuntamento, frutto della partnership tra Area Fiera e Fiere di Parma, ha offerto ad appassionati e professionisti 400 brand, 68 eventi e academy tenute da 42 pit.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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