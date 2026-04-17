Fun fest Pescara 2026 | arriva la terza edizione che celebra la cultura pop

Dal 24 al 26 aprile, il centro l’Arca di Spoltore ospiterà la terza edizione del Fun Fest Pescara, un evento dedicato alla cultura pop. La manifestazione è rivolta a persone di tutte le età e prevede incontri e attività che coinvolgono appassionati di questo genere. L’evento si svolge in un’unica location e si estende su tre giorni consecutivi, diventando un appuntamento fisso per gli amanti di questo mondo.

Il Fun fest Pescara annuncia ufficialmente la sua terza edizione, consolidandosi come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ogni generazione: dal 24 al 26 aprile, il centro l’Arca di Spoltore diventerà un universo senza limiti dove la cultura pop prende vita attraverso incontri.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate “Forme Liquide in Divenire”: terza edizione per la mostra che celebra l'acquerello nei vicoli genovesiTerza edizione per “Forme Liquide in Divenire”, l'evento gratuito che porta l’arte dell’acquerello nei carruggi di Genova. L'improvvisazione teatrale fa "Onda": a Torino arriva la prima edizione di OLA! FestPer la prima volta, le principali realtà dell'improvvisazione torinese si uniscono per dare vita a un evento corale dedicato alla collettività e alla... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Fun Fest Pescara 2026: la terza edizione trasforma L’Arca nell'epicentro della cultura pop; Spoltore, arriva il Fun Fest Pescara 2026: tre giorni dedicati alla cultura pop al Centro L’Arca; Manoppello Scalo: al via i lavori di ammodernamento dell'ufficio postale; Madame, il calendario dell’instore tour di presentazione di Disincanto. DOCudì 2026: a Pescara la 13ª edizione del festival del documentarioPESCARA – Si è conclusa la selezione delle opere che prenderanno parte alla 13ª edizione di DOCudì – Concorso di Cinema Documentario, la rassegna organizzata dall’A.C.M.A. – Associazione ... abruzzonews.eu Spoltore, torna il Fun Fest: tre giorni di eventi Dal 24 al 26 aprile il centro L’Arca di Spoltore ospiterà la terza edizione del Fun Fest Pescara, tra incontri, musica e spettacoli dedicati alla cultura pop. Attesi ospiti del mondo del doppiaggio come Maurizio - facebook.com facebook Il Fun Fest Pescara annuncia ufficialmente la sua terza edizione, consolidandosi come un appuntamento imperdibile... x.com