Nell’ambito di un’operazione contro i reati ambientali, la polizia provinciale ha sequestrato tre attività e comminato multe per un totale di 26.000 euro. Questa attività si inserisce in un piano di controlli rafforzati, disposto dalla Provincia, per contrastare pratiche illecite che danneggiano l’ambiente. L’intervento si è svolto in diverse zone del territorio, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative vigenti.

Nell'ambito dell'intensificazione dei controlli e della repressione dei reati, con particolare attenzione a quelli ambientali così come disposto dal presidente della Provincia di Caserta Anacleto Colombiano, la polizia provinciale ha portato a termine un'importante operazione nel territorio di.🔗 Leggi su Casertanews.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Reati ambientali: 3 attività sequestrate e multe per 26mila euro; Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): la Cassazione fa il punto sul significato degli eventi del reato e sul relativo accertamento probatorio; Rifiuti da attività di giardinaggio: la riforma non esclude la punibilità della gestione illecita; Avella, contrasto ai reati ambientali: denunciato un artigiano 45enne.

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