Velletri Sequestrata attività commerciale Denunce per reati ambientali maltrattamento di animali e irregolarità sul lavoro Sanzioni amministrative per quasi 100mila euro

I carabinieri di Velletri hanno chiuso un’attività commerciale dopo aver riscontrato gravi irregolarità. Durante i controlli, sono state emesse diverse denunce per reati ambientali, maltrattamento di animali e irregolarità sul lavoro. La sanzione amministrativa ha raggiunto quasi 100 mila euro. La situazione è sotto controllo e l’attività rimane sequestrata.

Cronache Cittadine VELLETRI – Nelle scorse settimane, i Carabinieri della Compagnia di Velletri, congiuntamente a reparti speciali dell'Arma e personale veterinario Asl

