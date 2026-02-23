Operazione shock a Napoli | 30mila euro di multe per reati ambientali

Un’operazione della Polizia metropolitana ha portato a sanzioni per 30mila euro dopo aver scoperto reati ambientali tra Arzano e Melito. La causa sono stati depositi abusivi di rifiuti e sversamenti illegali che danneggiano il territorio. Durante le attività sono stati sequestrati sei siti e denunciati sette responsabili. La presenza di molteplici infrazioni ha portato a un intervento massiccio per tutelare l’ambiente locale. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Un segnale per l'Italia: perché questa operazione ambientale è un caso studio. A nord di Napoli, nella zona tra Arzano e Melito, la Polizia metropolitana ha condotto un'ampia operazione di contrasto ai reati ambientali, con sei sequestri, sette denunce e tredici sanzioni amministrative per un totale di 30mila euro di multe. L'intervento, coordinato dal comandante Lucia Rea, ha coinvolto quaranta persone controllate e si è svolto in collaborazione con l'Esercito Italiano. La pioggia di sanzioni per reati ambientali a nord di Napoli è il risultato di un'azione coordinata che ha la Polizia metropolitana in prima linea. 🔗 Leggi su Ameve.eu Reati ambientali. Maxi multe a sette "furbetti"Recenti controlli hanno portato alla scoperta di sette soggetti coinvolti in reati ambientali, con multe significative e sospensione della patente. Resti di auto della scorta di Falcone sequestrati in operazione anti-reati ambientaliDurante un'operazione delle forze dell'ordine, sono stati trovati e sequestrati i resti di due auto appartenute alla scorta di Giovanni Falcone.