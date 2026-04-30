Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 21:00 si giocherà la partita tra Real Zaragoza e Granada CF. Solo alcune settimane prima, il Granada aveva concluso una stagione difficile e aveva finalmente ottenuto una vittoria significativa. L’incontro tra le due squadre si svolgerà in uno stadio di metà campionato, con le formazioni che si preparano a scendere in campo per i tre punti. Le quote e le probabili formazioni sono state già diffuse.

Solo poche settimane fa, dopo una stagione di sofferenze, il Granada è riuscito a tirare un sospiro di sollievo con tre vittorie e un pareggio, allontanandosi dalla zona retrocessione dopo molti mesi e questo forse ha provocato un rilassamento tra gli uomini di Pacheta che si presenteranno alla Mini Romareda, quella vera è in ricostruzione,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Zaragoza-Granada CF (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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