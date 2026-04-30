Mercoledì, il re e la regina hanno visitato il Memoriale Nazionale dell’11 settembre a New York, partecipando a una cerimonia di deposizione di corone di fiori in memoria delle vittime degli attentati del 2001. La visita si è svolta nella giornata di inizio del loro viaggio nella città.

Mercoledì re Carlo III e la regina Camilla hanno iniziato il loro viaggio a New York con una visita al Memoriale Nazionale dell’11 settembre, dove hanno reso omaggio alle vittime degli attentati del 2001 durante una cerimonia di deposizione di corone di fiori. La tappa fa parte di un fitto programma nell’ambito del viaggio negli Stati Uniti per celebrare i 250 anni dell’Indipendenza americana. Si tratta del primo viaggio a New York da parte di un monarca britannico regnante dopo la visita della regina Elisabetta II nel 2010. Alla cerimonia, che precede il 25° anniversario degli attentati, hanno partecipato anche il sindaco Zohran Mamdani e altre personalità di spicco della città.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Re Carlo III visita il Memoriale dell'11 settembre a New York

Re Carlo e Camilla al memoriale dell'11 settembre a New York

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