Re Carlo III osserva i progetti per il memoriale di Elisabetta II al British Museum

Martedì, il re Carlo III e la regina Camilla si sono recati al British Museum per esaminare i modelli finali del memoriale dedicato alla regina Elisabetta II. La visita ha riguardato i progetti progettati come parte di un monumento commemorativo nazionale. Durante l'incontro, sono stati mostrati i modelli approvati dagli organizzatori del progetto. La visita si è svolta in un contesto di attenzione ai dettagli tecnici e alla pianificazione dell'opera.

Martedì re Carlo III e la regina Camilla hanno visitato il British Museum per visionare i modelli definitivi del monumento commemorativo nazionale dedicato alla regina Elisabetta II. Nel giorno in cui la defunta sovrana avrebbe compiuto 100 anni, i regnanti sono stati raggiunti dal primo ministro Keir Starmer per esaminare un modello in scala del sito previsto a St. James’s Park insieme a versioni in scala ridotta delle sculture destinate al monumento. I progetti includono una statua in bronzo a Marlborough Gate che raffigura la defunta regina da giovane con indosso l’abito della Garter. Questo articolo Re Carlo III osserva i progetti per il...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Re Carlo III osserva i progetti per il memoriale di Elisabetta II al British Museum Notizie correlate I 100 anni della regina Elisabetta II: dalla mostra che ne celebra lo stile al discorso di Carlo IIILa regina Elisabetta II è sempre nel cuore e nella memoria dei cittadini britannici. Leggi anche: "Turbata dai tempi in cui viviamo". Il discorso di Carlo III in onore della regina Elisabetta II Una raccolta di contenuti Temi più discussi: I 100 anni della regina Elisabetta II: dalla mostra che ne celebra lo stile al discorso di Carlo III; Oggi i cento anni dalla nascita di Elisabetta II, re Carlo guida le commemorazioni; Al via a Londra le celebrazioni per i 100 anni della regina Elisabetta. Re Carlo III osserva i progetti per il memoriale di Elisabetta II al British Museum(LaPresse) Martedì re Carlo III e la regina Camilla hanno visitato il British Museum per visionare i modelli definitivi del monumento commemorativo nazionale dedicato alla regina Elisabetta II. Nel ... stream24.ilsole24ore.com Re Carlo, William e Kate ricordano la regina Elisabetta II nel centenario della sua nascita: «Molti aspetti dei tempi moderni l'avrebbero turbata. Ha ispirato le generazioni ...Nel giorno in cui la regina Elisabetta II avrebbe compiuto 100 anni, re Carlo III la ricorda con un videomessaggio commovente. «Milioni di persone la ricorderanno per gli eventi storici», ha osservato ... vanityfair.it Oinochoe 490 a.C La scritta riporta "La ragazza è bella" British Museum Londra 3 immagini vedere singolarmente x.com Il Rinascimento fiammingo su carta al British Museum Una mostra gratuita che ti porta nel cuore dell’arte fiamminga tra XV e XVI secolo: circa 120 disegni straordinari per scoprire da vicino la precisione, la tecnica e la creatività dei grandi maestri. Dai lavori - facebook.com facebook