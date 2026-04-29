La regina Camilla ha indossato un abito che ha attirato l'attenzione durante la visita di Stato negli Stati Uniti insieme a re Carlo, arrivati lunedì per un tour di quattro giorni. La coppia reale ha fatto il suo ingresso nel paese, dando il via a una serie di incontri ufficiali e appuntamenti istituzionali previsti durante il soggiorno. La visita comprende una serie di impegni ufficiali e incontri con esponenti politici e rappresentanti di diverse istituzioni.

Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati lunedì negli USA per la loro visita di Stato di quattro giorni. La tensione tra USA e Regno Unito è stata evidente negli ultimi mesi, e la regina Camilla ha deciso di inviare un messaggio chiaro al presidente Donald Trump. Lo ha fatto tramite un capo d’abbigliamento «accuratamente studiato». Donald Trump è sempre stato un grande ammiratore della famiglia reale britannica. Nel settembre dello scorso anno, lui e la First Lady Melania Trump hanno visitato il Regno Unito. Durante un discorso, il presidente ha elogiato il rapporto tra i due paesi. “La parola ‘speciale’ non rende affatto giustizia”, ha detto Donald Trump a proposito del rapporto tra gli USA e la Gran Bretagna.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Regina Camilla lancia un messaggio a Trump con il suo abito

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