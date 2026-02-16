Naomi Watts osa con l’abito trasparente alla New York Fashion Week ed è vittima di un incidente

Naomi Watts ha indossato un abito trasparente durante la sfilata a New York, ma l’outfit le ha causato un incidente imbarazzante. La scena si è verificata quando, camminando sul palco, il vestito si è spostato troppo e ha mostrato più del previsto, facendo perdere equilibrio all’attrice. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei presenti e ha fatto il giro dei social in poche ore.

Alla New York Fashion Week le apparizioni che restano impresse non sono necessariamente le più eclatanti, ma quelle che raccontano un momento preciso nella vita di una donna. Naomi Watts arriva allo show di Khaite con un look total black che è insieme dichiarazione di stile e manifesto di una nuova eleganza adulta. Poi, come spesso accade quando si lavora con tessuti impalpabili e silhouette fluide, un piccolo imprevisto trasforma l'ingresso in uno dei più commentati della serata. Naomi Watts alla New York Fashion Week: il minimalismo sensuale. Il Park Avenue Armory diventa la cornice perfetta per un outfit che gioca sulle stratificazioni e sui contrasti materici.