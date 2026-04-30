Il team di Richard Childress ha comunicato il licenziamento del capo meccanico, Jim Pohlman, responsabile della vettura numero 8 di Kyle Busch. La decisione è stata annunciata nel corso delle ultime ore e riguarda la gestione tecnica della vettura durante le competizioni. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni alla base di questa scelta. La squadra ha dichiarato di aver avviato un nuovo percorso nel settore tecnico.

? Cosa sapere Richard Childress rimuove Jim Pohlman dalla guida tecnica della vettura numero 8 di Kyle Busch.. Andy Street sostituisce il capo meccanico per stabilizzare il team dopo gli scontri a Bristol.. Richard Childress ha rimosso Jim Pohlman dalla guida tecnica della vettura numero 8 di Kyle Busch questa settimana, dopo che le tensioni esplosive emerse a Bristol avevano reso palese l’incompatibilità tra il pilota e il capo meccanico. La decisione del team Richard Childress Racing arriva a seguito di una serie di comunicazioni radio scattanti avvenute durante la gara sul circuito di Bristol. In quei momenti di massima pressione, i dialoghi tra il pilota e il team, inclusi gli interventi del segnalatore Derek Kneeland e dello stesso Pohlman, sono risultati estremamente accesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - RCR scuote il team: licenziato il capo meccanico di Kyle Busch

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