Una voce diffusa nel settore dei videogiochi suggerisce che il team responsabile di Wuchang: Fallen Feathers sia stato ufficialmente sciolto e che il direttore del progetto sia stato rimosso dal suo incarico. Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte delle aziende coinvolte o dagli sviluppatori, ma la notizia sta facendo rapidamente il giro delle community online. Restano quindi da verificare eventuali sviluppi o comunicazioni ufficiali a riguardo.

Una voce sempre più insistente sta scuotendo il mondo dei videogiochi: il team dietro Wuchang: Fallen Feathers sarebbe stato sciolto e il suo director allontanato. Non si tratta di una conferma ufficiale, ma di una serie di indiscrezioni provenienti dalla Cina che stanno facendo rapidamente il giro della rete. Tra licenziamenti, scelte controverse e tensioni interne, il caso sta sollevando domande importanti su cosa può succedere quando un progetto non soddisfa le aspettative. Secondo quanto riportato da diverse fonti e rilanciato da portali come Gamersky, lo studio Leenzee sarebbe rimasto deluso dalle prestazioni commerciali del gioco. Questa delusione avrebbe portato a una decisione drastica: il licenziamento del director e producer Xia Siyuan.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il team di Wuchang: Fallen Feathers è stato chiuso ed il director licenziato?

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