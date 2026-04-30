Rc moto | Liguria in aumento a Genova prezzi sopra la media nazionale
In Liguria si registra un aumento dei costi delle polizze Rc moto, con prezzi più elevati rispetto alla media nazionale nella zona di Genova. Contestualmente, si osserva una diminuzione delle immatricolazioni di motocicli, un dato che non si verificava dal 2013, escluso il 2020, anno in cui la pandemia aveva inciso sul settore. Questi dati indicano una contrazione del mercato italiano delle due ruote.
Cresce il prezzo delle Rc moto (specialmente nel genovese), cala l'acquisto dei mezzi a due ruote: per la prima volta dal 2013 - escluso il 2020, segnato dalla pandemia - il mercato italiano delle immatricolazioni dei motocicli torna in negativo. Nel 2025 è stato infatti registrato un calo del 6.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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