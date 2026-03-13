Assicurazione auto a Genova prezzi sotto la media nazionale

A febbraio 2026, i dati di segugio.it indicano che il costo medio dell'assicurazione auto in Italia è di 492 euro. A Genova, i prezzi sono inferiori rispetto alla media nazionale, offrendo ai guidatori locali tariffe più contenute. La piattaforma di comparazione online fornisce dettagli sui prezzi praticati in diverse città e regioni del paese.

Secondo i dati di segugio.it, portale per la comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e servizi di credito, a febbraio 2026 il prezzo medio per l'assicurazione auto in Italia ha raggiunto i 492 euro. Guardando all'ultimo anno, quello registrato a febbraio è tra i valori più alti, secondo solo a quello di luglio quando il prezzo medio per l'Rca nel nostro Paese aveva toccato i 492,97 euro. "Dopo alcuni mesi di prezzi Rc stabili o in leggero calo - commenta Emanuele Anzaghi, amministratore delegato di Segugio.it Broker - febbraio segna un'impennata del 4% circa. Sarà importante verificare nei prossimi mesi se si tratta di un incremento isolato o dell'inizio di un nuovo ciclo al rialzo". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

