Ravenna Jazz Petra Magoni & Arkè String Quartet in concerto | appuntamento a Piangipane

Il 6 maggio al Teatro Socjale di Piangipane si terrà un concerto del festival Ravenna Jazz, con Petra Magoni e l'Arkè String Quartet. L’evento rappresenta una delle tappe della rassegna musicale, che si svolge regolarmente nel teatro e porta sul palco artisti e gruppi di rilievo. La serata prevede l’esibizione di una cantante nota per la sua voce e di un quartetto di archi, in un programma che coinvolge gli appassionati di jazz.

Mercoledì 6 maggio il festival Ravenna Jazz torna al Teatro Socjale di Piangipane, che si conferma come un palcoscenico per le grandi voci. Alle ore 21:30 si ascolterà infatti Petra Magoni, il cui progetto “Subversion” vede la partecipazione dall’Arkè String Quartet (ovvero Carlo Cantini al.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Jazz protagonista al Cinematocasa: Chiara Minaldi Quartet e Alessandra Mirabella Quartet in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, la rassegna che pone al centro... Prosegue Jazz Up Close, Francesco Patti Quartet e Lino Costa Quartet in concerto da CinematocasaVenerdì 20 febbraio sarà protagonista il Francesco Patti Quartet con il progetto “Four in One”, un omaggio al jazz nella sua dimensione più classica,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ravenna Jazz 2026: dal 2 al 10 maggio; Ritorna Ravenna Jazz, dal 2 al 10 maggio; ‘Ravenna Jazz’ 2026: Pat Metheny, Mancuso e Nik West per una 53ª edizione diffusa; Tg Cultura, edizione del 23 aprile 2026. Ravenna Jazz: 11 serate in musica fra Stati Uniti, Europa e CubaUn intenso programma sul jazz che spazia dagli Usa a Cuba, con ritorno in Europa e in Italia per la 51esima edizione di Ravenna Jazz, dal 3 al 13 maggio. La manifestazione è organizzata da Jazz ... quotidiano.net Da Pat Metheny a Nik West, il festival del jazz torna a Ravenna: il programmaIl Ravenna Jazz Festival si terrà dal 2 al 10 maggio ed avrà una propaggine in luglio con tre serate estive l’1, 3 e 9 alla Rocca Brancaleone ... corrieredibologna.corriere.it Il duo Tosarelli Bartoli al piano all'Etoile di Ravenna All'Etoile, nel centro storico di Ravenna, diventa Duomo Jazz Club con la a collaborazione di Matteo Zaccheroni e Gianni Cerbari di Jean Music Room con una serata, venerdì 1 maggio, ore 21,30, dove suo - facebook.com facebook