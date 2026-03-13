Ravenna Capitale del Mare 2026 Ma Gaeta rilancia con il progetto GA26 – Città del Mare

Il 13 marzo 2026, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare ha annunciato a Roma che Ravenna è stata designata Capitale Italiana del Mare per quest'anno. La proclamazione è avvenuta nella Sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel frattempo, a Gaeta, il Comune ha presentato il progetto “GA26 – Città del Mare” in risposta alla decisione.

Gaeta, 13 marzo 2026 – Ravenna è stata proclamata Capitale Italiana del Mare 2026. L’annuncio è arrivato dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci nella Sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla città vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro destinato a finanziare attività di promozione della cultura marittima. Alla selezione avevano partecipato diverse città italiane: Ancona, Gaeta, Riccione, Brindisi, Taranto, Santa Cesarea Terme e Policoro. Nonostante l’esito della selezione, il percorso avviato da Gaeta non si ferma. Il sindaco Cristian Leccese ha infatti ribadito la volontà dell’amministrazione di proseguire la strategia di rilancio e valorizzazione del territorio legata al mare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

