Ravenna Capitale italiana del mare un milione per il Comune | Ma ora il dossier andrà ripensato

Dopo l'annuncio ufficiale a Roma, alla presenza del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Ravenna è stata confermata come Capitale italiana del mare. Il Comune riceverà un finanziamento di un milione di euro, ma ora si prevede di ripensare il dossier che ha portato alla nomina. La città attende di conoscere i dettagli di questa candidatura e i prossimi passi.

Ad aprire le danze del calendario di iniziative sarà l'inaugurazione della statua del Marinaio. Nel frattempo servirà una revisione del programma. Il sindaco: "Dedichiamo la nomina a chi ha reso il mare un luogo inclusivo" Dopo l'ufficialità della nomina, avvenuta ieri a Roma alla presenza del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, la città di Ravenna attende ancora di scoprire i dettagli del dossier con il quale Ravenna si è aggiudicata il titolo di Capitale italiana del mare. L'assegnazione porterà nelle tasche del Comune un finanziamento di un milione di euro per realizzare il programma di attività previsto.

Ravenna capitale del mare, al Comune un milione per realizzare il programma: "Risultati attesi sono credibili"

Ravenna è Capitale italiana del Mare 2026: alla città un finanziamento da un milione di euro"È uno dei grandi porti italiani e uno dei principali punti di riferimento dell'economia del mare nel nostro Paese" ha dichiarato il presidente della...

