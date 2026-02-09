Trieste | allarme incidenti stradali 7 vittime nel 2025 Comune punta su educazione nelle scuole per la sicurezza

Trieste vive un momento difficile sulle strade. Nel 2025, la città ha già registrato quasi 2.000 incidenti, con una media di più di cinque al giorno. Sette persone hanno perso la vita, e la situazione preoccupa molto le autorità. Il Comune cerca di reagire puntando sull’educazione nelle scuole per migliorare la sicurezza.

Trieste è sotto pressione a causa di un’allarmante ondata di incidenti stradali. Nel 2025, la città ha registrato ben 1962 incidenti, con una media di oltre cinque al giorno, e un tragico bilancio di sette vittime. L’amministrazione comunale punta sull’educazione stradale nelle scuole per invertire questa tendenza preoccupante. La situazione della sicurezza stradale a Trieste è tornata al centro del dibattito pubblico con la pubblicazione dei dati relativi al 2025. I numeri, resi noti dall’assessore comunale alla sicurezza Caterina de Gavardo, delineano un quadro poco confortante, sostanzialmente in linea con i dati del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Trieste Incidenti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Trieste Incidenti

Argomenti discussi: Sicurezza stradale a Montespaccato, cittadini lanciano l'allarme: Non ci sentiamo al sicuro; Tre incidenti in 24 ore tra Bolognetta e Misilmeri: La Palermo-Agrigento; Tragedia in paese: si sente male al volante, accosta e muore - BresciaToday; Truffe sventate dagli anziani. E anche le badanti lanciano l'allarme.

A Trieste oltre cinque incidenti al giorno, sette i mortali nel 2025L'assessore De Gavardo alla presentazione dell'attività di educazione stradale nelle scuole: Numeri in linea con il 2024 ... triesteprima.it

Quasi 2.000 incidenti in un anno, 7 morti e centinaia di feriti: ecco perché Trieste punta sui ragazziL’educazione stradale non è solo un’attività didattica, ma una vera azione di prevenzione che incide direttamente sulla sicurezza urbana. È su questo principio che si fonda l’impegno della Polizia Loc ... triestecafe.it

Sicurezza a Trieste, allarme Siulp: togliere agenti operativi significa rischiare di trovarsi peggio di prima facebook