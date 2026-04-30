Nel romanzo “Veleni di provincia”, l'autore descrive un piccolo paese che si trasforma in un ambiente ostile. La storia si concentra sulle relazioni tra i personaggi, tra cui Andrea e Valentina, che stanno festeggiando il compleanno della ragazza. Entrambi sono giovani e sembrano vivere un momento di serenità, senza immaginare cosa li attende nel corso della narrazione.

Andrea sta festeggiando il compleanno di Valentina, la sua fidanzata. Non hanno ancora trent’anni e sono sereni. Finché arriva una telefonata: i genitori del giovane sono stati ricoverati d’urgenza nell’ospedale di un paese di montagna dove vivono da alcuni mesi. Inizia così il nuovo libro di Raul Montanari “I Morti hanno sempre ragione“ (Baldini e Castoldi). "La trama noir - racconta Montanari - incontra il rapporto genitori-figli. Andrea si chiede se è realmente stato amato". I genitori del giovane si sono trasferiti a 100 chilometri da Milano. Lei lo farebbe? "Alcuni pensionati scelgono il mare ligure, altri, ma è più raro, la montagna. Ho una casa che mi ha lasciato mia nonna sulle sponde del lago d’Iseo, conosco bene le valli bergamasche e nel libro ne faccio un ritratto preciso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raul Montanari, veleni di provincia. Se il piccolo paese diventa inferno: "Il mio noir esplora le relazioni"

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