A Riccione Paese ha inaugurato Il Caffè sociale | un punto di riferimento per le relazioni

A Riccione Paese è stato inaugurato sabato scorso un nuovo locale in viale Lazio 10, chiamato “Il Caffè sociale”. Si tratta di un Centro di Buon Vicinato pensato per favorire incontri e interazioni tra i residenti del quartiere. L’apertura di questo spazio mira a offrire un punto di riferimento per le attività quotidiane e a promuovere un luogo di ritrovo per la comunità locale.

A Riccione Paese ha aperto sabato scorso un nuovo spazio dedicato alla comunità: il “Caffè sociale” di viale Lazio 10, un Centro di Buon Vicinato che si propone come punto di riferimento per le relazioni, l’incontro e la vita quotidiana del quartiere. L’inaugurazione, avvenuta il 18 aprile nei.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate A Riccione Paese apre “Il Caffè Sociale”: uno spazio di comunità, incontro e relazioniUno spazio rinnovato, pensato come luogo accogliente e inclusivo apre le porte alla cittadinanza: è il “Caffè sociale”, il Centro di Buon Vicinato... Grisì, inaugurato il nuovo ufficio postale: dopo i lavori torna un punto di riferimento per la comunitàLa sede di via Isabella Catalano, nella frazione di Monreale, è stata ristrutturata. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Riccione Paese apre Il Caffè Sociale: uno spazio di comunità, incontro e relazioni tra generazioni; Tradizione romagnola in tavola: i cassoni con le rosole protagonisti a Riccione Paese; A Riccione Paese inaugura Il Caffè Sociale: uno spazio di relazioni tra generazioni; Riccione Paese in festa tra rosole, musica e tradizione. A Riccione Paese apre il Caffè SocialeA Riccione Paese ha aperto sabato scorso un nuovo spazio dedicato alla comunità: il Caffè sociale di viale Lazio 10, un Centro di Buon Vicinato che si ... chiamamicitta.it A Riccione nasce il Caffè sociale, nuovo spazio per la comunità e le relazioni di quartiereIn viale Lazio 10 inaugurato il Centro di Buon Vicinato promosso dal Comune e Auser: attività, socialità e contrasto alla solitudine al centro del progetto ... altarimini.it Upsss oggi venerdì 17 buongiorno Amici del Plos oggi bellissimo pesce... Riccione Paese facebook