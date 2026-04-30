Milano – Andrea sta festeggiando il compleanno di Valentina, la sua fidanzata. Non hanno ancora trent’anni e sono sereni. Finché arriva una telefonata: i genitori del giovane sono stati ricoverati d’urgenza nell’ospedale di un paese di montagna dove vivono da alcuni mesi. Inizia così il nuovo libro di Raul Montanari “I Morti hanno sempre ragione“ (Baldini e Castoldi). “La trama noir - racconta Montanari - incontra il rapporto genitori-figli. Andrea si chiede se è realmente stato amato”. I genitori del giovane si sono trasferiti a 100 chilometri da Milano. Lei lo farebbe? “Alcuni pensionati scelgono il mare ligure, altri, ma è più raro, la montagna.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raul Montanari, veleni di provincia e relazioni tossiche nel nuovo libro noir dove “I morti hanno sempre ragione”

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