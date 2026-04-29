Creative Productions 2026 i doc degli studenti Luiss Business School su Sky Arte

Due documentari realizzati dagli studenti della Luiss Business School sono stati trasmessi su Sky Arte. Si chiamano SA.L.A.D. e Ultramoderni e sono il risultato di un percorso formativo svolto in collaborazione con la piattaforma televisiva. I due lavori sono stati presentati in prima visione dopo un periodo di studio e produzione, segnando l'esordio ufficiale in televisione per i giovani autori.

SA.L.A.D. e Ultramoderni debuttano in TV dopo il percorso con Luiss e Sky. Il confine tra la teoria dell'aula e la pratica del set non è mai stato così sottile dove la qualità del contenuto e la competenza manageriale rappresentano i pilastri del successo, la collaborazione tra Luiss Business School e Sky si conferma come un laboratorio d’avanguardia per la formazione dei futuri protagonisti dell’industria cinematografica e televisiva. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa “Creative Productions: dall’aula al set” non è soltanto un evento celebrativo, ma il coronamento di un percorso formativo rigoroso che vede gli studenti dei Master in Management delle Imprese Creative e Culturali trasformarsi in produttori e autori pronti per il mercato globale.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Creative Productions 2026, i doc degli studenti Luiss Business School su Sky Arte Notizie correlate Lo Sport in tv passa per l’aula: la nuova sfida editoriale tra Sky e Luiss Business SchoolCoinvolti i master universitari in un progetto che può portare alla produzione reale su Sky. Leggi anche: Reimagining the Learning Experience at Luiss, Boccardelli (Luiss): "Ia già usata da 70% degli studenti, serve guidarne l'uso" Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Audi, Renault e Jeep vincono i Car Design Award 2026; RENAULT TWINGO E-TECH ELECTRIC VINCE IL CAR AWARD DESIGN 2026 NELLA CATEGORIA PRODUCTION CARS; VISIO - European Programme on Artists’ Moving Images 15th edition; Car design award 2026, vincono Audi, Renault e Jeep.