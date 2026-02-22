Colto da un malore durante un' escursione | morto un 53enne

Un uomo di 53 anni, residente a Brugnera, è morto dopo aver avuto un malore mentre passeggiava sui monti tra Pradis e Campone. La causa del decesso è stata un’improvvisa crisi cardiaca. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La sua famiglia e gli amici si trovano ancora sotto shock. La tragedia si è verificata durante un’escursione in un’area frequentata da molti amanti della natura.

Il fatto è successo sabato 21 febbraio tra Pradis e Campone. Marco Bigoni, residente a Brugnera, si è accasciato a terra in località Piani. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare Marco Bigoni, residente a Brugnera, è morto dopo essere stato colto da un malore durante un’escursione sui monti tra Pradis e Campone. È successo sabato 21 febbraio in località Piani, proprio all’inizio dei sentieri che conducono al Ciaurlec e al Taiet. Il 53enne, dipendente comunale a Roveredo in Piano, si è sentito male fino ad accasciarsi a terra a pochi metri dall'auto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

