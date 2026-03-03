assalto a un furgone davanti a una tabaccheria a corno giovine rubate sigarette per migliaia di euro

Lodi, 3 marzo 2026 – Un'azione fulminea, studiata nei dettagli e un bottino da migliaia di euro. È quanto è accaduto questa mattina a Corno Giovine, dove un gruppo di persone ha assaltato un furgone davanti a una tabaccheria. Durante il colpo, sono state trafugate sigarette per un valore stimato di diverse migliaia di euro, senza che ci siano stati arresti o resistenze.

Lodi, 3 marzo 2026 – Un'azione fulminea, studiata nei dettagli e un bottino da migliaia di euro. È successo in via Manzoni, proprio davanti a una tabaccheria a Corno Giovine, nel Lodigiano, dove un furgone incaricato della consegna di sigarette è stato preso di mira da una banda entrata in azione con modalità rapide e coordinate. L’assalto Secondo una prima ricostruzione, il corriere - partito da Guardamiglio per il consueto giro mattutino - aveva appena accostato il mezzo per scaricare i primi colli. Il tempo di entrare nell'esercizio commerciale e tre uomini, presumibilmente già appostati nelle vicinanze, hanno forzato il portellone posteriore del furgone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

