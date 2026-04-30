Rapina in banca a Frattamaggiore i banditi presi mentre attendono l'apertura forzata della cassaforte

Due uomini armati hanno fatto irruzione in una filiale bancaria a Frattamaggiore, bloccando il direttore, il cassiere e un cliente in una stanza. I banditi erano pronti ad aprire forzatamente la cassaforte quando sono stati arrestati dalle forze dell'ordine. L'intervento è avvenuto prima che potessero portare a termine il colpo. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio.

Avevano rinchiuso in una stanza direttore, cassiere ed un cliente della filiale del Banca di Credito Popolare di Frattamaggiore, nel Napoletano.🔗 Leggi su Fanpage.it Assalto al bancomat a Brindisi, banditi lanciano un'auto rubata contro lo sportello automatico Notizie correlate Rapina in banca a Frattamaggiore, carabinieri fanno irruzione e catturano i banditiAvevano rinchiuso in una stanza direttore, cassiere ed un cliente per forzare in tranquillità la cassaforte: arrestati dai carabinieri. Leggi anche: Frattamaggiore: sventata rapina in banca e arresto in flagranza Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, emerse analogie con un colpo fallito nel 2022 a Roma; Rapina in banca a Napoli, i video della banda che entra nella filiale e dei tunnel sotto al caveau; Rapina in banca a Napoli, chiuso il tunnel scavato dalla banda del buco; La scienza della rapina in banca a Napoli, perché nessuno ha sentito i ladri scavare: la stratigrafia del sottosuolo. Rapina in banca a Frattamaggiore, carabinieri fanno irruzione e catturano i banditiAvevano rinchiuso in una stanza direttore, cassiere ed un cliente per forzare in tranquillità la cassaforte: arrestati dai carabinieri ... fanpage.it Due banditi tentano rapina in banca ma vengono arrestati dai carabinieri in provincia di NapoliDue malviventi arrestati e una rapina sventata nella filiale della Banca Popolare di Frattamaggiore ubicata a via Vittorio Emanuele. Grazie all’intervento dei militari del nucleo ... ilmattino.it Condannata a 6 anni e 4 mesi per rapina aggravata a Venegono Inferiore, sentenza oggi. - facebook.com facebook L'ipotesi iniziale suggeriva che l'accoltellamento fosse il risultato di un tentativo di rapina. Poco dopo, questa teoria è stata scartata per lasciare spazio a quella del regolamento di conti. Sul caso indaga la Guardia Civil. x.com