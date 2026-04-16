Rapina a Napoli irruzione dei GIS dentro la banca | banditi spariti nel nulla

Nel quartiere Arenella di Napoli, si è verificata una rapina in banca che ha coinvolto l’intervento dei GIS, i gruppi di intervento speciale delle forze dell’ordine. Durante l’azione, i banditi sono riusciti a fuggire e sono scomparsi nel nulla. La scena si è protratta per diverse ore, creando tensione tra i residenti e le forze dell’ordine presenti sul posto. Non risultano ancora arresti o dettagli sui sospetti coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di alta tensione nel quartiere Arenella, a Napoli, dove una rapina in banca ha tenuto con il fiato sospeso residenti e forze dell’ordine per diverse ore. L’assalto è scattato nella filiale del Credit Agricole, presa di mira da un gruppo di malviventi che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito con un piano ben organizzato. Durante il colpo, all’interno dell’istituto si trovavano circa 25 persone, tra dipendenti e clienti, rimaste bloccate nella banca mentre la situazione veniva gestita dall’esterno. L’area è stata immediatamente circondata da carabinieri e polizia, con l’intervento anche dei reparti speciali pronti a entrare in azione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rapina a Napoli, irruzione dei GIS dentro la banca: banditi spariti nel nulla Notizie correlate Napoli, irruzione dei GIS: dentro la banca non c’era più nessuno, banditi spariti nel nullaDopo ore di attesa, blitz delle forze speciali alla filiale Credit Agricole del Vomero: all’interno, però, nessuna traccia dei rapinatori. Napoli, inutile il blitz dei GIS da Livorno in banca: banditi già scappati dalle fogneSi è rivelato un nulla di fatto il blitz condotto dai Gis dei carabinieri alla filiale della Banca Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dispositivi spia in banca per rubare le credenziali dei correntisti, arrestato a Napoli; Ladri entrano in chiesa e rubano la cassaforte con 10 chili d'oro: furto a Trevico, in provincia di Avellino; Paura in strada | pistola in pugno rapina donna caccia al bandito. Rapina a Napoli, irruzione nella banca delle teste di cuoio (VIDEO): tutti liberi i 25 ostaggi ma i banditi, che indossavano maschere da attori, già non c'erano piùNAPOLI. Sono fuggiti, probabilmente dalla rete fognaria. All'arrivo delle forze speciali dei carabinieri, infatti, nella banca non c'era più nessuno. Una rapina d'altri tempi, di quelle che si raccont ... ildolomiti.it Rapina a Napoli, diretta dall’Arenella: ladri fuggiti da buco nella Credit Agricole, blitz Gis conclusoIn diretta da Napoli la rapina alla Credit Agricole in corso in piazza Medaglie d'Oro all'Arenella al centro di Napoli ... fanpage.it Rapina in banca a Napoli, si è concluso il blitz delle teste di cuoio: i banditi sono scappati dalle fogne #Italia facebook Modugno, rapina con sparatoria in un'azienda sulla statale 98: ferito il titolare - News x.com