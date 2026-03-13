Tre giovani tunisini sono stati condannati dopo aver commesso una rapina violenta ai danni di due fratelli italiani, di 21 e 18 anni, avvenuta nella notte del 21 luglio 2025 in viale Umberto. La sentenza è arrivata al termine di un procedimento con rito abbreviato. La rapina si è verificata in strada e ha coinvolto i due fratelli.

All’esito del rito abbreviato, tre giovani tunisini sono stati condannati per una violenta rapina commessa nella tarda serata del 21 luglio 2025 in viale Umberto ai danni di due fratelli italiani, un 21enne e un 18enne. I tre imputati erano stati arrestati in flagranza dalla polizia di Stato. Il giudice Matteo Gambarati ha deciso 3 anni per Alaeddine Mejiri, 19 anni, con recidiva specifica e infraquinquennale, difeso dall’avvocato Valbona Shakaj, ha disposto 2 anni e 8 mesi per Omar Mayehi, 19 anni, assistito dall’avvocato Federico Bertani, e per Ahmed Gader, 18 anni, tutelato dall’avvocato Giulia Testa. Il pubblico ministero Piera Cristina Giannusa aveva chiesto per tutti 4 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenta rapina a due fratelli. Condannati tre giovani tunisini

