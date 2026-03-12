Rapina con coltello per una console venduta senza joystick | due giovani condannati

Due giovani sono stati condannati per aver rapinato con un coltello un ragazzo che aveva venduto una console senza joystick. Tre persone, tra cui un minorenne, sono state chiamate davanti al Tribunale penale di Perugia per rispondere di tentata estorsione e rapina. Il procedimento riguarda le azioni di questi tre soggetti coinvolti in un episodio di violenza.

Una lite nata per un acquisto andato a male si è trasformata in un violento episodio di cronaca, conclusosi con una condanna per tentata estorsione e rapina Tre giovani, uno dei quali minorenne, sono finiti davanti alla giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell'accusa di tentata estorsione e rapina. I due imputati, insieme a un complice minorenne, si sono presentati presso l'abitazione di un coetaneo per contestare la vendita da parte sua e l'acquisto da parte loro, di una console per videogiochi: secondo gli acquirenti, l'oggetto era stato venduto senza il joystick, e per questo pretendevano la restituzione di una somma di denaro.

