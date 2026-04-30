Lettera di richiamo della Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di "È sempre Cartabianca", su Rete4, sul ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'azienda contesta al conduttore di Report di aver diffuso una notizia non verificata come da lui stesso ammesso. Inoltre Ranucci, secondo la Rai, era autorizzato esclusivamente a presentare il suo libro e non a partecipare a discussioni di attualità in una trasmissione concorrente. Infine nella lettera si precisa che non verrà fornita alcuna tutela legale qualora il ministro dovesse adire le vie legali. Durante la puntata di andata...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ranucci, lettera di richiamo della Rai per le dichiarazioni su Nordio in Uruguay. La replica: «Non ho paura»

Notizie correlate

Ranucci, le dichiarazioni su Nordio in Uruguay e la lettera di richiamo della Rai: cosa è successoRoma, 30 aprile 2026 – Lettera di richiamo della Rai al giornalista Sigfrido Ranucci per le sue dichiarazioni sul ministro della Giustizia Carlo...

Rai, lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio. Floridia (Vigilanza): "Richiamo politico, chiederò chiarimenti"La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'Ansa - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ranucci, lettera di richiamo della Rai per le dichiarazioni su Nordio in Uruguay. La replica: Non ho paura; Caso Minetti: la notizia non verificata'' su Nordio costa a Ranucci una lettera di richiamo dalla Rai; Meloni e sdegno: furia contro Mediaset per le accuse a Nordio. Lo spettro del sabotaggio dei Berlusconi. La Rai richiama Ranucci; A Mediaset con Ranucci l’otto settembre della ragione.

Caso Minetti, la Rai invia un richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'ANSA - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, sul ministro ... ansa.it

Ranucci, le dichiarazioni su Nordio in Uruguay e la lettera di richiamo della Rai: cosa è successoDalla grazia concessa a Nicole Minetti alle verifiche richieste dal Quirinale. Le parole del giornalista ospite di ‘È sempre Cartabianca’ e la smentita del Guardasigilli ... quotidiano.net

La Rai invia una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci per le dichiarazioni su Nordio nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca #ANSA - facebook.com facebook

La Rai invia lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio x.com