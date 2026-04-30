La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'Ansa - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, sul ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'azienda contesta al conduttore di Report di aver diffuso una notizia non verificata come da lui stesso ammesso. Inoltre Ranucci, secondo la Rai, era autorizzato esclusivamente a presentare il suo libro e non a partecipare a discussioni di attualità in una trasmissione concorrente. Infine nella lettera si precisa che non verrà fornita alcuna tutela legale qualora il ministro dovesse adire le vie legali. Secondo la Rai - si apprende ancora - i propri dipendenti devono rispettare i principi del servizio pubblico anche quando si esprimono al di fuori delle trasmissioni aziendali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rai, lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio. Floridia (Vigilanza): "Richiamo politico, chiederò chiarimenti"

Notizie correlate

La Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le frasi su Nordio. Floridia: "Atto politico"AGI - La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione 'Report' su Rai3.

Rai, lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'ANSA - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Meloni e sdegno: furia contro Mediaset per le accuse a Nordio. Lo spettro del sabotaggio dei Berlusconi. La Rai richiama Ranucci; Rai, da Arbore a Fiorello rivolta contro la vendita del Teatro delle Vittorie: È la nostra storia; A Mediaset con Ranucci l’otto settembre della ragione; Beatrice Venezi: La Fenice? Del tutto in mano ai sindacati.

Caso Minetti, la Rai invia un richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'ANSA - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, sul ministro ... ansa.it

Ranucci, le dichiarazioni su Nordio in Uruguay e la lettera di richiamo della Rai: cosa è successoDalla grazia concessa a Nicole Minetti alle verifiche richieste dal Quirinale. Le parole del giornalista ospite di ‘È sempre Cartabianca’ e la smentita del Guardasigilli ... quotidiano.net

Caso Minetti, la Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci: "Se Nordio querela nessuna assistenza legale" - facebook.com facebook

La Rai invia lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio x.com