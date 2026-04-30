rai lettera di richiamo a ranucci per le dichiarazioni su nordio

La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci dopo le dichiarazioni fatte durante l'ultima puntata di È sempre Cartabianca, trasmessa su Rete4. La comunicazione riguarda le affermazioni del giornalista sul ministro della Giustizia Carlo Nordio. La decisione è stata presa dall'azienda in relazione a quanto riferito nel programma. La vicenda è stata resa nota dall'agenzia ANSA.

La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'ANSA - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, sul ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'azienda contesta al conduttore di Report di aver diffuso una notizia non verificata come da lui stesso ammesso. Inoltre Ranucci, secondo la Rai, era autorizzato esclusivamente a presentare il suo libro e non a partecipare a discussioni di attualità in una trasmissione concorrente. Infine nella lettera si precisa che non verrà fornita alcuna tutela legale qualora il ministro dovesse adire le vie legali. Secondo la Rai - si apprende ancora - i propri dipendenti devono rispettare i principi del servizio pubblico anche quando si esprimono al di fuori delle trasmissioni aziendali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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