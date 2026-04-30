la rai invia una lettera di richiamo a ranucci per le dichiarazioni su nordio

La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci a seguito delle dichiarazioni fatte durante la puntata di È sempre Cartabianca, trasmessa martedì 28 aprile 2026. Le sue affermazioni riguardavano il ministro della Giustizia Carlo Nordio. La comunicazione ufficiale è stata consegnata per formalizzare la posizione dell’azienda in relazione a quanto dichiarato in diretta.

La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le sue dichiarazioni riguardo al ministro della Giustizia Carlo Nordio rese durante la puntata di È sempre Cartabianca (Rete 4) di martedì 28 aprile 2026. L’azienda contesta al conduttore di Report di aver diffuso una notizia non verificata, come da lui stesso ammesso, una testimonianza secondo la quale il Guardasigilli sarebbe stato ospite del ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay. Un’ipotesi smentita nel corso della puntata dallo stesso ministro che, chiamando in studio ha ribattuto: «Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato lì. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa.🔗 Leggi su Lettera43.it

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